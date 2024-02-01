Эксперты рассказали о качестве воздуха в Орле

Количество не соответствующих нормам проб оказалось минимальным.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало результаты мониторинга атмосферного воздуха на территории жилой застройки в минувшем году. Сообщается, что в целом по региону в населенных пунктах за год было отобрано и исследовано 8799 проб атмосферного воздуха. Они были изучены в лабораторных условиях. В результате было выявлено менее 0,5 процента проб, не соответствующих нормативным требованиям по содержанию загрязняющих химических веществ. Пробы, в которых могло бы быть выявлено превышение (выше 5 ПДК) предельно допустимой концентрации вредных веществ, не регистрировались.

«Социально-гигиенический мониторинг за атмосферным воздухом организован в 9 точках мониторинга, обеспечено проведение исследований среднесуточной концентрации загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. – Отбор проб воздуха осуществляется в соответствии с утвержденными методиками в целях определения максимально-разовых и среднесуточных концентраций загрязняющих веществ. При рассмотрении обращений граждан отбор проб воздуха осуществляется в согласованное с заявителем время, как в дневное, так и в ночное».

Также в ведомстве сообщили, что в минувшем году восьми хозяйствующим субъектам были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В данном случае речь шла об обязанности соблюдения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Согласно закону, организации обязаны вести лабораторный контроль на границе санитарно-защитной зоны и в так называемых зонах влияния, то есть в жилой застройке.

Не обошлось в минувшем году и без судебных процессов в указанной сфере. Одно из таких дел, к примеру, рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Управление Роспотребнадзора в своем иске просило суд о понуждении компании «Чайка» к выполнению мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства. Речь шла о «недопущении превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, разработки мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия на атмосферный воздух до предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, разработке программы производственного контроля». Иск был удовлетворен.

ИА «Орелград»