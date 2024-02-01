Надзорный департамент займется страхованием и туризмом

Департамент надзорной и контрольной деятельности получил новые полномочия.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в «Положение о департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области». Документ принят в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. В частности, в новой редакции был утвержден довольно широкий спектр полномочий указанного ведомства, причем он был расширен по сравнению с предыдущим списком.

Так, в соответствии с дополнениями департамент отныне осуществляет страхование жизни и здоровья государственных охотничьих инспекторов, осуществляющих федеральный государственный охотничий контроль (надзор) на территории Орловской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. Кроме того, ведомство наделено функцией по организации туризма в отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся его ведении. Также департамент, согласно новой редакции, «осуществляет на территории Орловской области выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде».

В целом список функций и полномочий департамента значительно превышает 100 пунктов. В частности, ведомство выполняет правоприменительные функции в сферах лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; отношений, связанных с охраной окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, обращением с отходами производства и потребления, водных отношений; регулирования недропользования; охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов; экологической экспертизы, обеспечения радиационной безопасности и др.

ИА «Орелград»