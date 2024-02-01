Надзорный департамент займется страхованием и туризмом

1.2.2024 | 8:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Департамент надзорной и контрольной деятельности получил новые полномочия.

Фото: ИА «Орелград»

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в «Положение о департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области». Документ принят в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. В частности, в новой редакции был утвержден довольно широкий спектр полномочий указанного ведомства, причем он был расширен по сравнению с предыдущим списком.

Так, в соответствии с дополнениями департамент отныне осуществляет страхование жизни и здоровья государственных охотничьих инспекторов, осуществляющих федеральный государственный охотничий контроль (надзор) на территории Орловской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. Кроме того, ведомство наделено функцией по организации туризма в отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся его ведении. Также департамент, согласно новой редакции, «осуществляет на территории Орловской области выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде».

В целом список функций и полномочий департамента значительно превышает 100 пунктов. В частности, ведомство выполняет правоприменительные функции в сферах лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; отношений, связанных с охраной окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, обращением с отходами производства и потребления, водных отношений; регулирования недропользования; охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов; экологической экспертизы, обеспечения радиационной безопасности и др.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования