Бастрыкин поручил возбудить дело о взяточничестве в администрации Орла

2.2.2024 | 8:49 Видео, Новости, Происшествия

Глава СКР отреагировал на обращение перевозчиков Кривовых.

Кадр из ролика Марины Кривовой

Александр Бастрыкин «дал указание возбудить уголовное дело в связи с публичным обращением о нарушении прав предпринимателей в г. Орле», сообщает информационный центр ведомства. Поводом послужила жалоба от перевозчиков Вадима и Марины Кривовых. Они проинформировали, что для беспрепятственной работы были вынуждены передавать чиновнику деньги, ремонтировать помещения в администрации, покупать оборудование и устанавливать остановки. Когда предприниматели вынесли несогласие с такими методами работы в публичную плоскость, с ними расторгли контракты на осуществление пассажирских перевозок.

Отметим, конфликт освещается в СМИ с середины 2022 года. Тогда администрация Орла публиковала видеокомментарий заместителя мэра – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта  Вадима Ничипорова.

«Обвинение меня в данных преступлениях — ложь, которая порочит мои честь и достоинство», – заявил чиновник.

ИА “Орелград”


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