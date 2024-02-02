Сотрудникам администрации губернатора подняли зарплаты

Речь идет о тех, кто работает в подведомственных учреждениях.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 2019 года «Об оплате труда и материальном стимулировании работников бюджетных учреждений Орловской области по обеспечению хозяйственного обслуживания, подведомственных администрации губернатора и правительства Орловской области». Детальный анализ изменений провели специалисты компании-производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Из подготовленного ими обзора следует, что постановлением правительства увеличены размеры должностных окладов: начальника юридического отдела, руководителя контрактной службы, начальников технического и хозяйственного отделов – с 12 463 до 13 709 рублей, заведующего гостиничным комплексом – с 11 770 до 12 947 рублей, заместителя главного бухгалтера и главного специалиста – с 11 500 до 12650 рублей.

Оклады врача и медицинской сестры повышены с 4751 до 5226 рублей, бухгалтера, экономиста, различных инженеров, механика по ремонту оборудования, специалиста, специалиста по кадрам и юрисконсульта – с 10 395 до 11 435 рублей, заведующих складом, хозяйством и канцелярией, администратора гостиницы – с 7941 до 8735 рублей, дежурной по гостинице, дежурной бюро пропусков и коменданта – с 6098 до 6708 рублей, тракториста, водителя, официанта и повара – с 5815 до 6397 рублей, гардеробщика, дворника, курьера, лифтера, полотера, сторожа и уборщика служебных помещений – с 4255 до 4681 рублей.

Как видно из постановления, оклад врача совсем немного превышает оклада сторожа и уборщика, что несколько удивляет, учитывая квалификацию и уровень образования, которыми должны обладать представители данных профессий. Что касается начальства, то размер должностного оклада руководителя учреждения увеличен с 22 433 до 24 676 рублей, заместителя руководителя и главного бухгалтера – с 14 307 до 15 738 рублей. Кроме того, постановлением правительства установлены размеры должностного оклада (11 435 рублей) и повышающего коэффициента (до 0,75) по должности «специалист по мобилизационной работе и защите государственной тайны». «Работникам учреждений устанавливается также надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну», – подытожили авторы аналитического обзора.

ИА «Орелград»