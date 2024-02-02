Незаконную рекламу алкоголя пресекли в Орле

Орловское УФАС России признало нарушение в рекламе алкогольной продукции.

Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области выявили факт распространения рекламы алкогольной продукции, которая не отвечала требованиям действующего законодательства. В пресс-службе ведомства пояснили: согласно части 2 статьи 21 «Закона о рекламе» реклама алкогольной продукции не должна размещаться с использованием технических средств стабильного территориального размещения. То есть речь идет о рекламных конструкциях, монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

В данном случае внимание сотрудников антимонопольной службы привлек рекламный баннер, который использовался в оформлении фасада торгового помещения, о бара под названием «Жить хорошо». В ведомстве уточнили, что заведение расположено на первом этаже жилого дома в городе Орле. Текст на этом баннере гласил: «Бойлерное. Окунись в эпоху. Купи пиво в 3-х литровой банке».

«Также на баннере присутствовало изображение трехлитровой банки, наполовину заполненной пивом, и двух пивных кружек с напитком с характерной пивной «шапкой», – следует из официального сообщения пресс-службы Орловского УФАС. – При этом, согласно требованиям законодательства, реклама алкогольной продукции не должна размещаться в том числе на внешних стенах зданий».

Была проведена проверка, анализ сомнительного баннера. В результата Орловское УФАС России выявило в действиях индивидуального предпринимателя признаки нарушения закона при распространении описанной рекламы. В ведомстве отметили, что на момент рассмотрения дела в антимонопольном органе баннер уже был демонтирован собственником. Однако антимонопольщики говорят, что нарушитель все равно будет привлечен к административной ответственности.

ИА «Орелград»