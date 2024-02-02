Мценск потерял миллионы рублей на плате за проезд грузовиков

Платежи от большегрузов проверила городская КСП.

Контрольно-счетная палата города Мценска проверила администрирование доходов в виде платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда автомобильным дорогам местного значения, причиняемого во время перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В Мценске еще в 2013 году было издано постановление, согласно которому на перевозку по улицам города тяжелых грузов требуется специальное разрешение. Кстати, оно морально устарело, так как содержит в себе ссылки на уже недействующие нормативные акты.

Впрочем, главное не в этом. Город должен получать платежи за выдачу разрешений на движение большегрузов. Но в 2021 и 2022 году, судя пот отчету аудиторов, в казну такие платежи не поступали. Кстати, администратором этих доходов является управление ЖКХ. Из отчета КСП следует: сотрудники управления пояснили, что в указанные годы перевозчики за разрешениями не обращались, поэтому и плата не поступала. Однако аудиторы выяснили, что управление ЖКХ в 2022 году начало взаимодействовать с ФКУ «Росдормониторинг» в части согласования проезда тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Оказалось, что в 2022 году управлению через специальное программное обеспечение были направлены 80 согласований по 15 перевозчикам. Все маршруты были согласованы. По 14 перевозчикам предельно допустимое превышение размера вреда по массе не было установлено. А вот 15-й перевозчик заинтересовал КСП. Он использовал 32 маршрута за год. В 11 случаях превышения норм не было, а вот по 21 маршруту превышение, по мнению аудиторов, имелось. Поэтому были начислены платежи за возмещение вреда, причиненного автомобильным дорогам местного значения.

Однако счета на оплату перевозчику тяжеловесных и крупногабаритных грузов не предъявлялись, считают в КСП. Потери бюджета города Мценска, по оценкам аудиторов, составили 9,792 миллиона рублей. Кстати, в местном реестре числится на учете 181 дорога. Но на момент проверки в программное обеспечение было внесено только 132 дороги, или 72,9 процента от их общего количества. «Отсутствие в программном обеспечении полного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Мценска ведет к потерям бюджета», – считают аудиторы. По итогам проверки управлению ЖКХ и финансовому управлению администрации города Мценска были направлены представления. Информация о результатах контрольного мероприятия также направлена в Мценскую межрайонную прокуратуру.

ИА «Орелград»