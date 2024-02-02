Под Орлом сотрудница МФО обманывала клиентов и работодателей

Женщина подозревается в манипуляциях с деньгами и документами.

Преступления выявили в Малоархангельском районе. В местное отделение полиции обратились трое граждан. Они рассказали, что в 2022-м и 2023-м брали займы в некой микрофинансовой организации. Размеры кредитов колебались от 12 до 39 тысяч рублей.

Орловцы выплатили МФО долги и проценты, но через некоторое время им начали присылать документы о том, что их займы не погашены. Полиция выяснила, что во всех трёх случаях заёмщики имели дело с одной и той же сотрудницей организации, передавая ей платежи по кредитам.

Она и стала подозреваемой. Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, предварительно установлено, что женщина, забирая деньги у клиентов, выдавала орловцам подложные квитанции об оплате. При этом она не фиксировала данные об оплате займов, а денежные средства присваивала себе и тратила на личные нужды.

В отношении гражданки возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй «мошенничество».

ИА «Орелград»