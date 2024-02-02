Обнажённый орловец испугал девушек на бульваре Победы

Сам он не побоялся холодов.

В Орле замечен любитель погулять без брюк на морозе. Инцидент произошёл на бульваре Победы у ёлки, установленной здесь перед новогодними и рождественскими праздниками.

Как сообщает портал «Орловские новости», накануне вечером прохожие заметили, что за деревом прячется мужчина со спущенными брюками. Утверждается, что он «занимался непристойными вещами», разглядывая прохожих женского пола.

Очевидцы зафиксировали процесс на видео и прислали записи в редакцию портала. Отмечается, что эксгибиционист не реагировал ни на видеосъёмку, ни на попытки прохожих вступить с ним в диалог.

«Завершив свои дела, незнакомец ретировался», – сообщает СМИ.

ИА «Орелград»