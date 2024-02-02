На Орловщине удалось решить не все проблемы БДД

Специалисты оценили выполнение проекта «Безопасность дорожного движения».

В Орловской области в 2023 году в целях достижения задач национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» представители полиции приняли участие в работе 29 заседаний проектного офиса. А в органы государственной власти был направлен целый ряд предложений по увеличению объемов инженерных мероприятий по безопасности дорожного движения. Об этом говорится в годовом отчете о деятельности регионального Управления МВД России.

«Вместе с тем, не удалось добиться решения вопросов о включении в региональный проект «Безопасность дорожного движения» целевых мероприятий, направленных на конкретные виды дорожно-транспортных происшествий и участников дорожного движения (управление транспортным средством в состоянии опьянения, непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах и т.д.)», – отмечено также в документе.

Далее говорится, что актуальным направлением продолжает оставаться предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. Согласно приведенной статистике, в течение минувшего 2023 года в Орловской области было выявлено пять аварийно-опасных участков автодорог и 31 потенциально опасный участок. «Данная информация с предложениями о принятии необходимых мер реагирования направлена в адрес органов государственной власти, владельцев автодорог, руководителей предприятий дорожного комплекса», – следует из информации УМВД.

Согласно ведомственной статистике, в минувшем году недостатки в содержании улично-дорожной сети Орловской области способствовали совершению 213 ДТП, в результате которых 14 человек погибли и 283 получили ранения различной степени тяжести. В рамках осуществления федерального государственного надзора было проведено 134 профилактических визита, объявлено 745 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. В органы прокуратуры были направлены 54 заявления об инициировании проведения внеплановых проверок.

ИА «Орелград»