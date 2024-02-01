В Орле покажут красоту в трех измерениях

Выставка «Искусство вечное и прекрасное» подготовлена областной библиотекой.

Жители и гости Орла получили возможность посетить выставку литературы «Красота в трех измерениях», организованную Орловской областной библиотекой им. И. А. Бунина. Она продолжает цикл книжных выставок «Искусство вечное и прекрасное» и проработает по 3 марта 2024 года в читальном зале «Бунинки».

Как пояснили организаторы, экспозиция посвящена скульптуре, одному из видов изобразительного искусства. На ней представлены книжные издания об известных скульпторах: Шубине, Голубкиной, Коненкове, Мухиной, Вучетиче, Родене, Козловском и др. само слово «скульптура» в переводе с латинского языка означает «высекать», «вырубать». Отличие скульптуры от живописи и графики очевидно.

«Объемность – ее главное качество, следовательно, скульптура – искусство пространственное. Она по-своему организует пространство музейных залов и пространство городских площадей, – говорят в областной библиотеке имени Бунина. – С еще большей активностью, нежели живопись и графика, выходит скульптура за пределы внутренних помещений. Местом ее обитания может стать маленький дворик и большая площадь, фасад здания и уютный уголок городского парка».

Таким образом, скульптура многофункциональна, и в зависимости от ее назначения, резюмируют организаторы, приглашая на выставку всех желающих. Посетители получат возможность узнать о различных видах скульптур – монументальной, монументально-декоративной, станковой и декоративно-прикладной.

Возрастное ограничение: 12+.

ИА «Орелград»