Орел заказал проекты на капремонт еще трех школ

2.2.2024 | 9:33 Новости, Образование, Строительство

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Фото: администрация Орла

Администрация Орла ищет подрядчиков для выполнения проектных работ по капитальному ремонту  СОШ  №6, 26, 20. Начальные цены контрактов от 2,97 до 2,7 млн рублей.

Ранее отобраны компании для подготовки документации для школ №13 и 3. Первый контракт на 2,3 млн рублей получило ООО «АрхстройПроект», второй на 1,556 млн –АО «Центр инновационных технологий строительства».

Также есть три готовых проекта на капремонт муниципальных бюджетных образовательных учреждений №16, 21, 29. Для школ №15, 32, 39 уже ищут подрядчиков, чтобы обновить здания. Если отборы пройдут успешно, учащиеся должны будут перейти в другие учреждения уже в марте. Капремонт планируется завершить до конца 2024 года.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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