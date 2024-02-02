Облизбирком и ОП договорились насчет выборов президента

Подписано соглашение между облизбиркомом и Общественной палатой региона.

Избирательная комиссия Орловской области и региональная Общественная палата договорились о взаимодействии в ходе подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года. Соглашение подписали Лилия Пиняева и Сергей Ступин, возглавляющие облизбирком и ОП соответственно. Стороны договорились взаимодействовать по ряду направлений, в том числе проводить взаимные консультации в наблюдении за выборами.

Также, как сообщает облизбирком, соглашением предусмотрена реализация совместных проектов по обмену опытом при осуществлении наблюдения, создание условий для участия всех заинтересованных представителей российского гражданского общества в общественном наблюдении. Еще одно направление сотрудничества: совместная информационная деятельность в электронных и печатных СМИ и Интернете с целью разъяснения вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов.

«Кроме того, облизибиркомом в рамках своей компетенции Общественной палате будет оказываться организационная и методическая помощь, в том числе содействие в рассмотрении обращений граждан по вопросам защиты избирательных прав в ходе подготовки и проведения выборов президента России», – добавили в Избирательной комиссии региона.

Кстати, на днях на базе Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина завершилось обучение наблюдателей от Общественной палаты Орловской области на выборах президента. Как рассказали в ОГАУ, открыл его Сергей Ступин, отметивший важность и значимость подготовки наблюдателей на выборах. По его словам, наблюдатели играют важную роль в обеспечении прозрачности и честности выборов, а также в защите прав и интересов граждан.

«Сергей Афанасьевич выразил уверенность в том, что мы достойно пройдем предстоящую выборную кампанию, и в случае возникновения возможных нарушений наши наблюдатели будут действовать четко и грамотно», – отметили в ОГАУ, добавив, что среди обученных наблюдателей оказалось довольно много студентов этого вуза. Кстати, обучение проводила целая команда региональных тренеров-преподавателей.

ИА «Орелград»