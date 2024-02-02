В Орле повысят эффективность профилактики экстремизма

Областные власти продлили срок действия государственной программы.

Правительство Орловской области продлило по 2029 год включительно действие государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка». Ее куратором является Владимир Ивановский, первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области. Также за реализацию отвечает администрация губернатора. Программа получила второй этап своей реализации, который продлится с 2024 по 2029 годы. Общий объем ее финансирования из средств областного бюджета составляет 18,879 миллиона рублей.

Основная цель – развитие и совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, общественных формирований и населения. Все это вкупе должно, по замыслу авторов программы, обеспечить уменьшение числа преступлений, зарегистрированных на территории Орловской области.

Также документом предусмотрена разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики экстремизма и терроризма, в том числе в подростково-молодежной среде, выявления и пресечения правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности. Отметим, что реализация программы укладывается в рамки национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Ее основной целевой показатель: «Улучшение качества городской среды в полтора раза».

Достижение целей стратегического национального приоритета государственной и общественной безопасности предусматривается путем решения нескольких задач. Прежде всего, речь идет о предупреждении и пресечении террористической и экстремистской деятельности организаций и физических лиц. Другие задачи – снижение уровня криминализации общественных отношений; развитие единой государственной системы профилактики правонарушений; предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремистских проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи; выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; противодействие незаконной миграции; комплексное развитие правоохранительных органов и повышение уровня их технической оснащенности.

ИА «Орелград»