В Орле объявили о старте всероссийского конкурса «Дорога в Арктику»

Он посвящен памяти выдающихся исследователей Арктики и приурочен к 150-летию Русанова.

Орловский областной краеведческий музей объявил о старте приема заявок на Всероссийский литературный конкурс «Дорога в Арктику». Он посвящен памяти выдающихся исследователей Арктики: Седова, Колчака, Челюскина, Папанина и, конечно же, знаменитого орловского полярника Владимира Русанова. Кстати, объявление и награждение победителей первого и второго этапов конкурса состоятся в Доме-музее Русанова в Орле.

Оргкомитет конкурса состоит из видных деятелей науки и культуры. В его состав, в частности, включен Сергей Шаргунов, известный писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России, депутат Государственной думы и, кстати, потомок Русанова. Орловскую область в оргкомитете представляют Дмитрии Моисеев, директор Орловского краеведческого музея, и Светлана Ветрова, директор Дома-музея В.А. Русанова.

Конкурс состоит из трех: этапов: февраль-май 2024 года, июнь-ноябрь 2024 года и январь-май 2025 года. Его основные цели и задачи: популяризация достижений российских деятелей науки и культуры среди молодежи, воспитание у детей интереса к отечественной истории и памяти о подвигах русских людей, а также пропаганда географических знаний, в частности популяризация знаний об Арктике, ее истории, природе и образе.

Первый этап конкурса проводится для подростков и молодежи в двух возрастных категориях: с 13 до 18 лет («Путешественник») и с 19 до 25 лет («Искатель»). Тема: путешествия. Участие не подразумевает организационных взносов. На конкурс принимаются произведения, написанные на русском литературном языке, не оскорбляющие достоинства личности, не несущие ярко выраженной политической окраски, не нарушающие законодательства РФ.

Предусмотрены номинации «Поэзия» (не более трех стихотворений, общим объемом не более 100 строк, поэмы не принимаются) и «Проза» (рассказы не более 10 страниц). Автор может прислать только одну заявку в каждую номинацию. Право выдвижения на конкурс имеют: сами авторы; родители; школьные учителя русского языка и литературы; преподаватели колледжей и вузов; руководители литературных объединений; сотрудники библиотек, культурных центров и подобных им заведений. Прием конкурсных работ на первый этап будет осуществляться по 1 апреля 2024 года. Победители этого этапа будут объявлены в мае 2024 года.

На второй этап – молодежную научную конференцию, посвященную теме Арктики и роли В.А. Русанова в ее исследовании, будут приниматься заявки на участие с аннотацией докладов. Конференция будет проходить по следующим направлениям: «История исследования Арктики»; «Роль Георгия Яковлевича Седова, Александра Васильевича Колчака, Семена Ивановича Челюскина, Ивана Дмитриевича Папанина и Владимира Александровича Русанова в исследовании Арктики»; «История и современность коренных народов Арктической зоны»; «Тема Арктики в художественной литературе»; «Арктика в литературе для детей и подростков» и «Тема Арктики в мировой и российской культуре». Заявки и аннотации докладов принимаются в период с 1 июля по 1 октября 2024 года. Возраст участников — от 16 до 25 лет.

Третий этап конкурса будет посвящен 150-летию Русанова, его жизни, исследованиям и исчезновению во льдах. Это и будет темой конкурса. Он также будет проводиться для подростков и молодежи в двух возрастных категориях: с 13 до 18 лет («Путешественник») и с 19 до 25 лет («Искатель»), в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». Финал всех трех этапов пройдет в мае 2025 года.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»