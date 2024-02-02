В Орле открыли масштабную выставку о Судбищенской битве

2.2.2024 | 10:35 История, Новости, Общество

Экспозиция размещена в областном краеведческом музее.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В открытии приняла участие директор департамента музеев и внешних коммуникаций Министерства культуры России Елена Харламова, а также губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом сообщили в пресс-службе главы исполнительной власти региона.

Открытие нового выставочного зала – первый шаг по созданию мемориального комплекса, посвящённого данному событию. Экспозиция знакомит с главными результатами исследовательской работы и археологических раскопок. С 2021-го по 2023-й год на месте битвы удалось обнаружить около четырёх тысяч исторических артефактов, что является уникальной цифрой.

«С точки зрения массива археологических свидетельств ни одно ратное поле на территории европейской части России не может сравниться с местом возле села Судбище», – отметили в пресс-службе.

Как рассказал губернатор, сейчас власти решают вопрос о передаче здания Орловского краеведческого музея в региональную собственность. По словам Клычкова, это позволит оптимизировать и профинансировать работу учреждения.

Ранее сообщалось, что создание выставки обошлось примерно в 20,4 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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