Под Орлом 21-летняя девушка угнала «Мазду»

2.2.2024 | 13:24 Новости, Происшествия

Её нашли по горячим следам.

Фото: rg.ru / Ренат Закиев (иллюстративное)

Преступление произошло в Болхове. Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Местный житель оставил свою машину у одного из заведений на несколько минут. Мужчина не закрыл автомобиль. Когда он вернулся на место, дорогостоящая иномарка исчезла.

Орловец обратился в полицию. Вскоре была найдена и «Мазда», и предполагаемая угонщица. Свидетели видели её рядом с автомобилем.

Машину нашли на одной из улиц Болхова. Автомобиль оказался повреждён. Предполагаемой преступницей оказалась девушка 2002-го года рождения.

В отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Девушка находится на свободе, но под обязательством о явке в полицию.

ИА «Орелград»


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