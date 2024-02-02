За год на Орловщине выявили 34 нарушения режима секретности

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

К административной ответственности в виде штрафов и предупреждений привлечены физические, должностные и юридические лица. Им вменялись административные статьи «нарушение правил защиты информации» и «незаконная деятельность в области защиты информации». Общая сумма наложенных штрафов составила 63 тысяч рублей.

Также меры дисциплинарной ответственности применены в отношении 23 работников, допустивших соответствующие нарушения (в том числе, связанные с порядком выезда за границу). Кроме того, четырём лицам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны.

Также в адрес руководителей организаций внесено 40 представлений об устранении причин и условий, которые способствовали совершению административных нарушений. Также внесены ещё 22 представления, связанные уже с нарушениями, которые способствовали реализации угроз безопасности Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что ФСБ изъяло в Орловской области нелегального табака на 5,6 миллионов.

ИА «Орелград»