Чиновники затруднились назвать сроки ликвидации двухсменного обучения

Членов правительства Орловской области вопрос поставил в тупик.

Тему обсуждали на сессии облсовета 2 февраля. Член правительства Орловской области – руководитель департамента образования Ирина Патронова проинформировала, что в регионе в 44 общеобразовательных организациях есть вторая смена. Это 27% от общего количества школ. Наиболее перегружены учреждения областного центра. В Орле более 10 тысяч детей учатся во вторую смену. Есть еще некие «подвесные» смены. Они могут быть связаны с организацией продленки, спортивным режимом, особенностями школы, пояснила чиновница.

Ирина Патронова отметила, что главный инструмент в ликвидации второй смены – открытие новых учреждений. В иллюстрациях к докладу в числе построенных значится школа на улице Зеленина в Орле (которую обещали открыть еще в 2022 году). В списке строящихся учреждения на 2450 мест в деревне Жилина и на улице Родзевича-Белевича в областной столице (они в реальности на «паузе» из-за вопросов по документации). В перечне планируемых школа в деревне Овсянников (там тоже очень много проблем).

Также Ирина Патронова обозначила еще два варианта ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Орловской области. Это использование свободных площадей зданий детских садов для размещения начальных классов. Такой опыт в регионе уже был, отметила чиновница. Возможна организация подвоза обучающихся из малокомплектных школ в базовые. Это актуально для Должанского и Крраснозоренского районов, где во вторую смену учатся около ста детей.

Докладом отказался недоволен депутат Сергей Потемкин. Он потребовал назвать конкретные сроки ликвидации двухсменного режима обучения. К вопросу присоединился первый вице-спикер Михаил Вдовин. Ведь в каких-то регионах умудряются завершать строительство школ и десятками их капитально ремонтировать.

«На данный вопрос больше ответов нет», – прокомментировала Ирина Патронова.

Спикер облсовета Леонид Музалевский поручил еще раз проработать тему вместе с департаментом строительства и подготовить письменные видения.

«Действительно, мы понимаем, что это огромные деньги и средства, в том числе и федеральные. Давайте вместе поработаем для того, чтобы было понимание и у родителей, и у депутатов, когда мы решим этот вопрос. Надо не забывать, что есть прямое указание президента Владимира Владимировича Путина», – напомнил Музалевский.

Никто из присутствующих на сессии чиновников, отвечающих за строительство, финансы, развитие инфраструктуры, не решился взять слово и назвать сроки поручения главы государства.

ИА “Орелград”