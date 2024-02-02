В Богоявленском соборе будет храниться частичка «Сердца России»

2.2.2024 | 15:57 Новости, Общество

В Орле официально открыли Год семьи

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Церемония прошла в здании театра имени Тургенева. В ней принял участие губернатор Андрей Клычков и другие видные орловцы. Кроме того, в торжествах участвовали около 200 семей, входящих в категории многодетных, опекунских, молодых или сельских, а также семьи участников СВО.

«Проведение Года семьи – наш ответ всем, кто пытается «отменить» Россию, православную цивилизацию и Русский мир. Этому не бывать никогда!» – высказался губернатор.

В рамках церемонии грамоты губернатора вручили семье Фроловых (где растут 20 детей) и Жикулиных (где растут 17 детей).

Семья Антона и Ольги Карташевых, которая представляла наш регион в Москве на форуме «Родные – Любимые», передала Орловщине частичку Всероссийского семейного очага «Сердце России». Его зажгли на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» в честь старта Года семьи.

Частичка очага передана митрополиту Орловскому и Болховскому Тихону. Она будет храниться в Богоявленском соборе Орла, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

ИА «Орелград»


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