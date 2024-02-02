Врачи онкодиспансера приедут в Кромской район

Здесь состоится выездной приём.

Мероприятие пройдёт 13 февраля в поликлинике Кромской ЦРБ. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Местных жителей примут онкоуролог Дмитрий Тимошенко и онкогинеколог Екатерина Минакова. Пациентов заранее отберут врачи районной больницы.

Выезд организован благодаря сотрудничеству Орловского онкологического диспансера и благотворительного фонда «Содействие». В этом году это первое такое мероприятие. В 2023-м в рамках выездных приёмов врачи диспансера осмотрели около 50 пациенток в Верховском и Малоархангельском районах.

Ранее стало известно, что в диспансере заработал новый аппарат брахитерапии.

ИА «Орелград»