В Орёл приехал министр спорта России Олег Матыцин

2.2.2024 | 16:07 Новости, Спорт

Предусмотрена обширная программа.

Фото: www.kommersant.ru

Глава Министерства спорта страны должен принять участие в открытии футбольного манежа, построенного на стадионе имени Ленина, сообщают «Вести-Орёл».

Также в планах – визит в парк Победы, где проходят тренировки по лыжному спорту, осмотр спортобъектов в ТМК «Гринн», посещение площадки, где состоятся финальные соревнования первенства России по стрельбе из лука. Кроме того, министр планирует встретиться со спортивной общественностью нашего региона.

Ранее ответственные чиновники, реагируя на официальный запрос «Орёлграда», заявили, что новый манеж на стадионе Ленина заработает на полную мощность в текущем месяце.

ИА «Орелград»


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