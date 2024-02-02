В Орле коллекторов оштрафовали на 1,3 миллиона рублей

Административные штрафы были назначены за нарушения при общении с должниками.

В Орловской области в 2023 году судебные приставы в рамках проведенных расследований вынесли 24 постановления об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ. Поясним, что речь идет о соблюдении требований законодательства организациями, занимающимися возвратом просроченной задолженности. Напомним, что закон четко регулирует правила общения коллекторов с должниками и их родственниками.

За нарушения предусмотрена ответственность. В 2023 году, как сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП, по результатам рассмотрения дел юридические лица привлекались к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. Всего за прошедший год кредитными и микрофинансовыми организациями было оплачено более 1,3 миллиона рублей административных штрафов, назначенных им орловскими приставами.

«Необходимо понимать, что не каждое заявление от гражданина может стать основанием для привлечения к ответственности коллектора, – говорит руководитель УФССП России по Орловской области Михаил Смирнов. – Для этого необходимо зафиксировать факты нарушений прав со стороны таких организаций. Это могут быть распечатки звонков, почтовая и электронная корреспонденция, а также фото- и аудиофиксация иных нарушений».

К слову, в целом в 2023 году в региональное УФССП поступило 207 обращений граждан, которые жаловались на неправомерные действия сборщиков долгов. В основном обращения касались превышения установленного законом лимита на телефонные переговоры кредитора с должниками, то есть коллекторы названивали чаще положенного и во внеурочное время. Кроме того, орловцы жаловались на многочисленные звонки и текстовые сообщения от коллекторов членам их семей, друзьям и коллегам, хотя те согласия на это не давали.

Кстати, с 1 февраля 2024 года приставы получили дополнительные полномочия по контролю за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц. Как пояснил Михаил Смирнов, нормативный акт впервые законодательно закрепил понятие «профессиональная коллекторская организация».

«До текущего времени банки и МФО обязаны были соблюдать правила взыскания долгов, но под контроль ФССП не попадали, – объясняет главный судебный пристав Орловской области. – Теперь контроль будет распространяться на кредитные и микрофинансовые организации. На ФССП возлагается обязанность вести перечень организаций и государственный реестр коллекторов, причем перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей, будет формироваться автоматически в рамках взаимодействия с Центральным банком и размещаться на сайте ФССП. Предполагается, что реализация изменений значительно увеличит количество подконтрольных ФССП субъектов».

Согласно приведенной статистике, в Орловской области зарегистрировано пока только одно юридическое лицо, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности: это общество с ограниченной ответственностью «Апгрейд-Финанс». Но в регионе работают филиалы, представительства и обособленные структурные подразделения юрлиц, включенных в государственный реестр профессиональных сборщиков долгов.

В качестве примеров в УФССП привели общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт», непубличное акционерное общество «Первое клиентское бюро» и акционерное общество «Центр долгового управления». Сообщается, что в связи с расширением полномочий под контроль и надзор УФССП подпадут еще порядка 50 кредитных и микрофинансовых организаций, расположенных на территории Орловской области.

ИА «Орелград»