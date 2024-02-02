В самом центре Орла образовался провал

Опасное место находится рядом с областной администрацией.
Провал диаметром около семидесяти сантиметров образовался сегодня на месте, где улица Ленина переходит в площадь Ленина – рядом со зданием областной администрации и гостиницей «Салют».
Соответствующие фото опубликовала группа «Граждане города Орла». «В центре столицы Орловской области очередной провал… Он очень символичен», – указал автор публикации.
На данный момент место провала огорожено. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.
Напомним, сразу после открытия Красного моста глубокий провал образовался на улице Гостиной.
ИА «Орелград»