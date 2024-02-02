В самом центре Орла образовался провал

2.2.2024 | 17:42 Новости, Происшествия

Опасное место находится рядом с областной администрацией.

Фото: vk.com/cives.orel / Валентина Власова

Провал диаметром около семидесяти сантиметров образовался сегодня на месте, где улица Ленина переходит в площадь Ленина – рядом со зданием областной администрации и гостиницей «Салют».

Соответствующие фото опубликовала группа «Граждане города Орла». «В центре столицы Орловской области очередной провал… Он очень символичен», – указал автор публикации.

На данный момент место провала огорожено. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.

Напомним, сразу после открытия Красного моста глубокий провал образовался на улице Гостиной.

Фото: vk.com/cives.orel / Валентина Власова

ИА «Орелград»


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