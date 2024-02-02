В Орле открылся исправительный центр для осуждённых

2.2.2024 | 11:31 Новости, Общество

Он находится в Маслозаводском переулке.

Фото: vestiorel.ru

Здесь будут проживать и работать те, кто получил наказание в виде принудительных работ. Центр сможет принять 150 человек, сообщают «Вести-Орёл».

Осуждённые займутся изготовлением упаковки для пищевой продукции. Они будут работать вместе с обычными сотрудниками, получать зарплаты и премии.

«Центр оснащён видеокамерами по всему периметру», – сообщает СМИ.

Ранее в Орловской области открылись такие же учреждения во Мценском и в Кромском районах. В Орле центр создали за счёт предприятия-работодателя.

ИА «Орелград»


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