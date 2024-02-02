В Орловской области подрядчиков привлекают к ремонту школ крупными авансами

Всего на капитальное преображение пяти учреждений запланировали 468 млн рублей.

Открытые конкурсы размещены в ГИС «Закупки». Капитальный ремонт СОШ №2 в поселке Нарышкино предполагает аванс в размере 50%, Орловской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 49%, Мезенского лицея – 49%, Хотынецкой СОШ – 30%. Авансирование не предусмотрено лишь в проекте контракта на капитальный ремонт здания Гимназии города Ливны.

Итоги конкурсов будут подведены в середине февраля. Тогда же станет известна итоговая цена работ на каждом объекте. Нарышкинскую школу планируют привести в порядок до 1 октября 2025 года, Хотынецкую СОШ – до августа 2025, учреждение для детей с ОВЗ, Мезенский лицей, гимназию в Ливнах – до конца 2024.

Напомним, в Орле ищут подрядчиков для ремонта трех школ: № 15, 32, 39. Если конкурсы состоятся с первого раза, уже в марте учащиеся перейдут в другие учреждения. Капремонт планируют завершить до конца 2024 года.

ИА “Орелград”