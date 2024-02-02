Школа на Зеленина может получить лицензию в этом месяце

Об этом объявили на орловском облсовете.

На сегодняшнем заседании регионального парламента выступила руководитель Департамента образования Орловской области Ирина Патронова. Помимо всего прочего, чиновница доложила народным избранникам о ситуации со строительством школы на Зеленина. Напомним, её должны были сдать ещё в 2022-м году.

Патронова рассказала о личных впечатлениях от поездки на объект: «В школе на Зеленина я была сама – крайний раз, но не последний – в эту среду. Хочу доложить всем присутствующим то, что я вижу на настоящий момент, в рамках своей компетенции. Закончен монтаж пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Лично я наблюдала за расстановкой кресел в актовом зале и за установкой оборудования на пищеблоке. По данным, которые получены департаментом образования от департамента строительства, строительно-монтажные работы на объекте в данный момент завершены.

В процессе проведения проверок департаментом контрольной и надзорной деятельности выявлен ряд замечаний по монтажу систем пожарной сигнализации. В целях устранения замечаний системы пожарной сигнализации смонтированы в соответствии с нормами и стандартами, получены положительные заключения надзорных органов»

«В настоящий момент готовятся документы для образовательного лицензирования. Мы надеемся, что лицензия этой организацией будет получена в феврале», – резюмировала чиновница.

После получения лицензии школа, наконец, сможет начать образовательный процесс. Ранее стало известно, что стоимость данного контракта повысилась до 1 миллиарда 140 миллионов рублей.

ИА «Орелград»