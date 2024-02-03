Дело о банкротстве хлебной базы №36 рассмотрят в июле

Конкурсное производство в отношении компании продлили.

Арбитражный суд Орловской области в очередной раз рассмотрел в открытом судебном заседании дело о банкротстве акционерного общества «Орловская хлебная база № 36». Напомним, что еще в декабре 2018 года АО «Щелково Агрохим» обратилось в арбитраж с заявлением о признании хлебной базы банкротом. В октябре 2019 года в отношении предприятия-должника была введена процедура наблюдения. В марте 2020 года хлебная база была признана банкротом. С тех пор определениями суда сменилось несколько конкурсных управляющих.

Ныне действующий управляющий суду пояснил, что выполнены еще не все мероприятия конкурсного производства, в частности, не реализовано имущество предприятия-должника, не произведены расчеты с кредиторами, не рассмотрено заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. «Цель конкурсного производства достигается посредством того, что конкурсный управляющий должен предпринять все зависящие от него и достаточные меры для осуществления предусмотренных Законом о банкротстве мероприятий по формированию конкурсной массы должника и удовлетворения требований кредиторов в срок», – следует из определения суда.

В данном случае было установлено и материалами дела подтверждено, что на момент рассмотрения ходатайства управляющим все еще проводились «мероприятия по формированию и пополнению конкурсной массы должника, реализации имущества и расчетам с кредиторами». Поэтому ходатайство конкурсного управляющего было удовлетворено. Суд постановил продлить срок конкурсного производства в отношении АО «Орловская хлебная база № 36» до 18 июля 2024 года.

Как ранее писал «Коммерсант», «хлебная база стала скандально известной после хищения, по версии следствия, подтвержденной впоследствии судом, десятков тысяч тонн зерна Объединенной зерновой компании и других контрагентов, а также покровительства со стороны экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного УМВД Федора Козина. В августе 2021-го он получил 11 лет колонии строгого режима за взяточничество».

ИА «Орелград»