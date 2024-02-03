В Орловской области за год 13 подростков «сбежали» из дома

Обнародована статистика работы полиции с неблагополучными семьями.

В 2023 году в Орловской области в органы внутренних дел поступило 12 заявлений о самовольных уходах 13 подростков. Во взаимодействии с волонтерскими организациями места их нахождения были установлены, фактов причинения вреда их жизни и здоровью не допущено. Об этом говорится в информационно-аналитической записке регионального Управления МВД России о деятельности в минувшем году.

Кстати, по состоянию на 1 января текущего года на учете в органах внутренних дел региона состоит 377 несовершеннолетних правонарушителей. За несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, закреплено 320 наставников, в том числе 119 сотрудников органов внутренних дел. В результате проведенной работы за прошедший год было снято с учета 26 подростков в связи с исправлением поведения.

«Профилактические мероприятия осуществляются в отношении 643 неблагополучных семей, ненадлежащим образом осуществляющих обязанности по содержанию и воспитанию детей, – следует из информации УМВД. – Совместно с представителями прокуратуры, местного самоуправления, органами специальной компетенции продолжена практика работы «социальных патрулей», которыми были посещены 2560 семей социального риска, а также 1604 подростка, находящихся в трудной жизненной ситуации».

В минувшем году была продолжена и плановая просветительская работа, которая проводится в общеобразовательных учреждениях. Так, в течение 2023 года сотрудниками органов внутренних дел было прочитано 2695 лекций. В региональных и районных СМИ было опубликовано 496 статей о наиболее значимых мероприятиях, новых формах и методах работы с детьми и неблагополучными семьями, на телеканалах показано шесть видеосюжетов, на официальном сайте УМВД размещено 38 информаций.

ИА «Орелград»