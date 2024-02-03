Дороги под Орлом не вписались в требования закона

Нарушения при эксплуатации дорог выявили в Кромском районе.

В Кромском районе в целях недопущения происшествий на дорогах и улицах, связанных с неудовлетворительным состоянием проезжей части, полицейские обследовали дороги. Об этом сообщается на сайте Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области. В ведомстве уточнили, что сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кромскому району провели «инструментальное обследование» в рамках соблюдения требований Федерального №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

«В результате обследования полицейские составили протокол, объявили три предостережения и запланировали три профилактических визита, – перечислили в региональном Управлении ГИБДД. – Так, дороги, расположенные на территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района не соответствуют предъявляемым требованиям. Выявлено одно нарушение действующего законодательства, являющееся поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ».

Ранее УМВД России по Орловской области сообщало, что в 2023 году недостатки в содержании улично-дорожной сети способствовали совершению в регионе 213 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек погибли и 283 получили ранения различной степени тяжести. В рамках осуществления федерального государственного надзора в минувшем году сотрудниками полиции было проведено 134 профилактических визита. По их итогам было объявлено 745 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при эксплуатации автодорог, а в органы прокуратуры направлено 54 заявления об инициировании проведения внеплановых проверок.

ИА «Орелград»