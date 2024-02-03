В Орловской области достигнут идеальный лесной баланс

Власти планируют сохранить достигнутые темпы лесовосстановления.

В Орловской области началась реализация очередного этапа регионального проекта «Сохранение лесов». По решению правительства региона он включен в состав государственной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области». Кстати, в последние дни декабря действие программы было продлено с 2025 до 2029 года, а объем ее финансирования увеличен с 505,894 миллиона рублей до 559,566 миллиона рублей.

Своим постановлением правительство региона также уточнило цели программы. Одной из них теперь является обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов к объему вырубленных и погибших лесов. Дело в том, что санитарное состояние лесов Орловской области оценивается на основании данных государственного лесопатологического мониторинга, проведенного наземным и дистанционным методами, а также по результатам лесопатологических обследований.

Согласно последним данным, в регионе уже достигнут 100-процентный баланс между лесовосстановлением и выбытием лесов от вырубок и гибели. По мнению специалистов, это позволило поддержать лесистость на оптимальном уровне и сохранить экологический потенциал лесов. Согласно официальным данным, в 2022 году в рамках проекта «Сохранение лесов» на территории области была проведена посадка леса на площади 74 га, в том числе площадь искусственного лесовосстановления составила 64 га, а площадь комбинированного лесовосстановления – 10 га.

«В соответствии с планом проведения лесохозяйственных работ в целях сохранения молодых сеянцев от сорной растительности проведены агротехнические уходы за лесными культурами на площади 311 га, – перечисляется в паспорте обновленной программы. – Заготовлено желудя в объеме более 2 тонн. В лесных питомниках выращено свыше 400 тысяч штук сеянцев. В экологических акциях, направленных на привлечение особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных ресурсов Орловской области, приняло участие более 10 тысяч человек, высажено более 80 тысяч деревьев».

Также утверждается, что специализированные учреждения оснащены лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием в соответствии с выделенной субвенцией из средств федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов». В частности, для них было закуплено 49 единиц техники, в том числе 14 – лесопатрульной, 34 – лесопожарной, одна единица лесохозяйственной техники, а также более 1000 единиц лесопожарного и лесохозяйственного оборудования.

ИА «Орелград»