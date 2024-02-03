Ливенские депутаты оценили работу полиции

Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности прозвучал в горсовете.

Депутаты Ливенского городского Совета на своем очередном заседании заслушали доклад о результатах оперативно-служебной деятельности на территории города Ливны за 2023 год. Его представил начальник межмуниципального отдела МВД России «Ливенский» Александр Поваляев. Согласно статистике, в минувшем году в отдел поступило 10 580 заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и различных происшествиях. По результатам их рассмотрения было возбуждено 542 уголовных дела. По 1777 материалам проверок были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. По 1853 сообщениям были приняты решения о возбуждении дела об административном правонарушении, по другим материалам – иные законные решения.

По оценкам докладчика, в истекшем 2023 году ситуация в муниципальном образовании в целом оставалась стабильной. Общее число зарегистрированных преступлений в 2023 году составило 615, в их структуре 69,1 процента приходится на преступления против собственности; 9,9 процента составили преступные посягательства против личности, 3,3 процента – преступления экономической направленности, а 4,2 процента пришлось на незаконный оборот наркотических средств. Было отмечено, что в 2023 году увеличилось количество зарегистрированных особо тяжких преступлений, которых было совершено 25, на территории города Ливны был зарегистрирован один факт разбоя, это преступление уже раскрыто.

«В 2023 году совершено 182 кражи, неотвратимость наказания оставила 53,8 процента, – следует из доклада. – Зарегистрировано шесть краж из квартир и частных домовладений, одно убийство. Неотвратимость наказания – 100 процентов. Зарегистрировано восемь фактов причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, неотвратимость наказания – 100 процентов». Предпринятыми мерами силами сотрудников МО во взаимодействии с другими правоохранительными органами не допущено увеличения количества преступлений, совершенных на улицах (за год их было совершено 74).

Также ливенская полиция в минувшем году задержала 25 граждан, скрывавшихся от следствия, дознания и суда, установила местонахождение и судьбу одного человека, без вести пропавшего. В целом во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами за год было раскрыто 331 преступление, в том числе 13 преступлений прошлых лет, которые годами оставались нераскрытыми.

ИА «Орелград»