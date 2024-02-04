Начальник мценской Госавтоинспекции обратился к водителям

Владимир Лукин призвал их к бдительности на участках, где на дорогу могут вскочить дети.

Начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Мценский» майор полиции Владимир Лукин обратился к водителям с убедительной просьбой быть особенно бдительными и внимательными в местах, где возможно внезапное появление детей на проезжей части. Его обращение опубликовано на сайте администрации Мценского района. Владимир Лукин пояснил, что в силу возрастных особенностей дети не всегда могут быстро сориентироваться в сложных дорожных ситуациях, что может привести к трагическим последствиям.

Кроме того, начальник отделения ГАИ обратился к родителям-водителям с призывом не нарушать Правила дорожного движения, которые строго регламентируют особенности перевозки детей. Лукин призвал их всегда помнить о том, что они перевозят детей, за жизнь и здоровье которых они несут ответственность. В качестве иллюстрации сложившейся ситуации полиции привел данные статистики. Согласно им, в 2023 году на территории Мценского района за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности было привлечено 162 водителя. Также начальник отделения ГАИ рекомендовал родителям усилить контроль за досугом своих детей и исключить возможность управления ими авто- и мототехникой.

Кстати, в 2023 году сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Мценский» было организовано и проведено 214 пропагандистских мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. Из них 98 мероприятий касались профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В образовательных организациях местные полицейские за год провели 235 профилактических бесед с детьми. В минувшем году на территории Мценского района были зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребенок погиб и восемь детей получили травмы различной степени тяжести.

ИА «Орелград»