Условия труда орловцев проверили профсоюзы

Такую работу проводят уполномоченные доверенные лица по охране труда.

В Орловской области права профсоюзных организаций на осуществление контроля за охраной труда осуществляются в соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Такую работу осуществляют выборные органы профсоюзов, инспекции и уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. Об этом говорится в годовом отчете региональной Федерации профсоюзов (ФПОО).

«В работе по предотвращению производственного травматизма, а также улучшению условий труда работающих высока роль уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов, численность которых в членских организациях Федерации профсоюзов Орловской области на 1 января 2023 года составляла 1097 человек, что на 14 человек больше, чем в 2022 году, – следует из отчета. – Вопросы обеспечения здоровых и безопасных условий труда традиционно рассматривались на заседаниях президиума ФПОО, комитетов (советов), президиумов, профкомов членских организаций».

В регионе регулярно проводятся конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда ФПОО», а члены профсоюзного актива проходят целевое обучение по охране труда. Кроме того, профсоюзный актив принимает участие в проведении и реализации мероприятий специальной оценки условий труда (СОУТ). Его представители включаются в составы различных комиссий, где добиваются для работников сохранения или установления льгот, гарантий и компенсаций через коллективные договоры.

«Все несчастные случаи на производстве со смертельным исходом и тяжелыми последствиями для здоровья работников расследуются с участием профсоюзного инспектора труда, – отметили также в ФПОО. – За 2023 год на территории Орловской области произошло и расследовано 25 несчастных с тяжелыми последствиями: 6 человек получили смертельные травмы, 18 – тяжело травмированы. Два несчастных случая были групповыми: один со смертельным исходом, один с тяжелыми последствиями».

В 2023 году ФПОО был проведен круглый стол «Производственный травматизм: текущая ситуация, профилактика и безопасность» с участием депутатов облсовета, членов правительства Орловской области, руководителей надзорных органов, работодателей и ответственных за охрану труда в организациях. А в январе этого года, как уже рассказывал «Орелград», круглый стол на тему профилактики производственного травматизма прошел в Орловском областном Совете народных депутатов.

«Ежегодно техническими инспекторами труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюзов ФПОО проводится до 1000 проверок, – следует также из отчета. – На основании выявленных нарушений направляются требования или предложения работодателям об их устранении и осуществляется контроль. Так, например, в 2023 году с участием главного технического инспектора труда ФПОО были проведены проверки в учреждениях здравоохранения города Орла».

ИА «Орелград»