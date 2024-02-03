Места для сбора мусора под Орлом оказались опасными

Суд обязал местные власти оборудовать контейнерные площадки.

В Орловской области суд рассмотрел очередное дело об обязанностях местных властей по обустройству контейнерных площадок для сбора мусора, отвечающих действующим требованиям и нормам. Как пояснили в пресс-службе Новосильского районного суда, иск подали сотрудники Роспотребнадзора, ответчиком выступили власти Новосильского района. Требования надзорного органа были обоснованы результатами ранее проведенной проверки. Поводом для ее проведения стал сигнал, поступивший от местной жительницы.

В результате было проведено выездное обследование в селе Ямская Слобода Новосильского района. Оказалось, что контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов там имеются. Однако они расположены непосредственно на поверхности почвы. В иске было отмечено, что твердое, асфальтовое или бетонное, покрытие под контейнерами отсутствует. Нет и ограждения, предусмотренного нормами, которое призвано «предупреждать распространение отходов за пределы контейнерной площадки».

Специалисты отметили в иске, что все это оказывает негативное воздействие на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, окружающую природную среду, способствует захламлению территорий населенного пункта, а также территорий, на которых они расположены. При вынесении решения суд учел санитарно-эпидемиологические требования. Согласно им, на территориях городских и сельских поселений в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов или специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов.

Такие площадки должны иметь подъездной путь, твердое асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. В противном случае контейнеры действительно могут представлять собой непосредственную угрозу населению и окружающей среде. Решением Новосильского районного суда требования административного истца был удовлетворены. Суд обязал администрацию района в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу оборудовать в селе Ямская Слобода места накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативными требованиями.

ИА «Орелград»