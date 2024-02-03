Орловские банкроты выплатили более 300 миллионов рублей

Поступления от них за прошедший год выросли почти на четверть.

В Орловской области за минувший год почти на четверть увеличились поступления от налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства. Об этом заявило региональное Управление Федеральной налоговой службы России. В ведомстве уточнили, что речь идет о предприятиях и гражданах, находящихся в процедурах банкротства. Общие поступления от них в 2023 году составили 307 миллионов рублей, что на 57 миллионов рублей, или а 22,8 процента выше показателя предыдущего года.

«Управление ФНС России по Орловской области напоминает, что предусмотрены разные процедуры, применяемые в деле о банкротстве граждан, – добавили в ведомстве. – Одной из них является реструктуризация долгов гражданина – это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве гражданина в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с планом реструктуризации долгов».

Данная процедура позволяет гражданину добровольно урегулировать свою задолженность без объявления себя банкротом, сохранить имеющееся у него имущество и не нести бремя неблагоприятных последствий, – перечислили в налоговой службе. Кроме того, на сайте ФНС уже сравнительно давно действует Площадка реструктуризации долга. Она функционирует на базе Межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом.

Это место, где должники и кредиторы при содействии ФНС могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности. Цель проекта – помочь бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить его банкротства. За время работы площадки в целом по стране была предоставлена отсрочка и рассрочка платежей на сумму 127 миллиардов рублей, принято мер отлагательного взыскания на 680 миллиардов рублей, заключено мировых соглашений на 37 миллиардов рублей.

По состоянию на 1 декабря 2023 года на площадке было зафиксировано 5,4 тысячи обращений. Налоговики на ней выступают в качестве посредников. «Специалисты ведомства помогут рассчитать, как восстановить платежеспособность и выбрать наиболее эффективный способ реабилитации. Это позволяет не только погасить бюджетный долг, но и сохранить бизнес должника», – резюмируют в региональном Управлении ФНС.

ИА «Орелград»