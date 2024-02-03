Приватизация жилья и оптимизация школ поправят ливенский бюджет

Власти Ливенского района придумали план оптимизации доходов.

Администрация Ливенского района утвердила план мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов консолидированного бюджета на 2024 год. Структурным подразделениям администрации поручено обеспечить исполнение этого плана и ежеквартально отчитываться. Для расширения финансовой самостоятельности и возможности влияния на укрепление доходной базы местных бюджетов главам поселений рекомендовано разработать и собственные подобные планы.

Что касается районной «дорожной карты», то она включает в себя довольно разнообразные мероприятия, в том числе по оптимизации расходов. Например, планом предусмотрено снижение расходов бюджета на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда. Решать эту задачу планируется путем сокращения количества муниципального жилья за счет проведения разъяснительной работы по его приватизации не менее 40 квартир.

Также предусмотрена оптимизация количества бюджетных учреждений Ливенского района, загруженных менее чем на 50 процентов. Судя по документу, речь идет об оптимизации Кировской ООШ – филиале МБОУ «Сергиевская среднеобразовательная школа» в течение 2024 года. В числе других запланированных мероприятий можно отметить проведение разъяснительной работы с физическими лицами – владельцами незарегистрированных объектов недвижимости. Беседовать с ними чиновники собираются по поводу регистрации прав собственности на данные объекты.

Кроме того, запланирована работа по выявлению неиспользуемых по целевому назначению земельных участков и невостребованных земельных участков, долей и паев из категории земель сельскохозяйственного назначения. Предусмотрено и проведение работы по оспариванию в суде решений по земле, например, в случаях, если по заявлениям собственников земельных участков их кадастровая стоимость была существенно занижена на основании установления рыночной стоимости. Также в план включены мероприятия по оформлению в собственность выморочного имущества, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации переходит в порядке наследования в муниципальную собственность.

ИА «Орелград»