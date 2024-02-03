В Ливнах пятую часть нарушений совершили пешеходы

Статистику нарушений Правил дорожного движения озвучили в райцентре.

В 2023 году на автодорогах города Ливны и Ливенского района было зарегистрировано 691 дорожно-транспортное происшествие, из них непосредственно в городе – 490. В результате указанных ДТП погибло 9 человек, а еще 91 человек получил ранения различной степени тяжести 91 человек. Непосредственно в райцентре не погиб никто, но статистика учла 41 пострадавшего в дорожных инцидентах. Такие данные приведены в информационно-аналитической записке о результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Ливенский» за 2023 год.

Сообщается, что на территории обслуживания в минувшем году было зарегистрировано 17 ДТП с участием детей, в том числе 113 в городе. В результате 12 детей получили ранения, погибших детей на территории Ливен в прошлом году, к счастью, не было. В целом по итогам 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Ливенский» было выявлено 6914 нарушений норм и правил, действующих в сфере дорожного движения. Обращает на себя внимание тот факт, что из них 1448 нарушений Правил дорожного движения было совершено пешеходами. Удельный вес этих нарушений от общего количества составил 20,94 процента.

Кроме того, в минувшем году сотрудники ливенской Госавтоинспекции выявили 253 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что составляет 3,65 процента от общего количества выявленных нарушений. Также было зарегистрировано 104 факта выезда на сторону, предназначенную для встречного движения (1,5 процента от общего количества правонарушений) и 146 фактов управления транспортными средствами гражданами, не имеющими права управления и лишенными такого права, то есть было поймано 146 водителей без прав (2,11 процента от общего числа выявленных нарушений).

ИА «Орелград»