Тысячи орловцев купили патенты на ведение бизнеса

Патентную систему налогообложения применяют уже почти 8 тысяч человек.

В Орловской области в 2023 году более 7,7 тысячи предпринимателей выбрали патентную систему налогообложения (ПСН), приобретя патент на ведение того вида бизнеса, который им показался более предпочтительным. По сравнению с 2022 годом количество обладателей патентов в регионе увеличилось на 105 человек. Такие данные приводит Управление ФНС России по Орловской области. Напомним, что патентная система налогообложения в регионе работает уже несколько лет.

Базовые условия прописаны на федеральном уровне, однако каждый регион устанавливает требования к патентам с учетом местной специфики. Причем они корректируются почти ежегодно. Так, в Орловской области при расчете стоимости патентов (которая фактически является налогом, уплаченным государству) учитывается не только вид предпринимательской деятельности, но и место ее ведения, количество работников у обладателя патента и его потенциальный годовой доход. Удобно то, что патент можно приобрести даже на несколько месяцев.

«Патентная система налогообложения не требует составления и сдачи налоговой отчетности, – говорят в региональном Управлении ФНС. – А спектр видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение ПСН, довольно обширный: от ведения ветеринарной деятельности до услуг по изготовлению валяной обуви».

Патент можно приобрести на срок до 12 месяцев. Периодичность уплаты этого налога зависит от срока действия патента: до 6 месяцев – в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента; от 6 до 12 месяцев – в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента; в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.

«Если произведен перерасчет суммы налога, то сумма налога, подлежащая доплате, уплачивается не позднее 20 дней со дня снятия с учета налогоплательщика в налоговом органе, – говорят в областной налоговой службе. – Одновременно с этим, сумма налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается на сумму страховых взносов исчисленных в данном налоговом периоде. Налогоплательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога на сумму страховых платежей и пособий, но не более чем на 50 процентов».

Те обладатели патентов, которые не платят вознаграждения физическим лицам, имеют право на уменьшение суммы налога, в частности, на исчисленные взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование. Размеры таких уменьшений регламентируются пунктом 1 статьи 430 Налогового кодекса РФ. Соответствующее уведомление представляется в налоговый орган на бумаге или в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи.

ИА «Орелград»