В Орле пьяного водителя отправили в колонию на четыре года

Уроженец областного центра будет отбывать срок в колонии-поселении.

В Орле вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный Северным районным судом в отношении местного жителя. Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина был обвинен в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и наезде на пешехода. Следствие и суд квалифицировали его действия по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Он получил четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 11 месяцев.

«Из материалов уголовного дела следовало, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля и направился в сторону своего дома в Северном районе города Орла, – сообщила пресс-служба суда. – Проезжая по одной из улиц, он не заметил запрещающий сигнал светофора и дорожную разметку и совершил наезд на пешехода, которым оказалась пожилая женщина. Чтобы избежать наказания мужчина скрылся с места ДТП. В результате пожилой женщине по преступной небрежности пьяного водителя причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома обеих ног».

Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал лишь частично. Из его объяснений следовало, что во время движения его ослепило солнце. В этот момент он поворачивал направо. Со слов водителей, он внезапно увидел перед своим автомобилем двух женщин, которые переходили дорогу. Пытаясь избежать наезда, он вырулил влево и продолжил движение домой. Обвиняемый уверял, что не пытался скрыться с места ДТП, а просто не почувствовал, что сбил женщину.

«По приговору суда первой инстанции подсудимый был признан виновным, и ему было назначено вышеуказанное наказание, – добавили в пресс-службе суда. – Приговор был обжалован в суде апелляционной инстанции. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда не нашла оснований для отмены судебного решения, в связи с этим приговор Северного районного суда вступил в законную силу».

ИА «Орелград»