Две сотни орловских компаний уставы выбрали виртуально

В регионе растет число фирм, предпочитающих использовать типовые уставы.

В Орловской области все большей популярностью пользуется интерактивный сервис Федеральной налоговой службы России, предлагающий предпринимателям выбрать для своей деятельности типовой устав. По данным регионального Управления ФНС, в 2023 году на применение типовых уставов перешло более 70 орловских предпринимателей, а в целом на начало 2024 года их количество выросло до 242 компаний. Типовые уставы в ведомстве называют цифровыми и виртуальными.

Ознакомиться с ними и скачать их можно в сервисе ФНС России «Выбор типового устава». На сегодняшний день там размещено 36 вариантов учредительных документов. Пользователю вовсе не обязательно просматривать каждый из них. Для удобства выбора сервис предлагает ответить на ряд вопросов. Заполнение небольшой виртуальной анкеты выдаст результат: сервис сам предложит пользователю наиболее подходящий для него вариант учредительного документа.

«В настоящее время использование типовых уставов является одной из актуальных тем в организации деятельности общества с ограниченной ответственностью, – говорят в региональном Управлении ФНС. – Виртуальные уставы представляют собой готовые учредительные документы, доступные в электронном виде на сайте ФНС России. Такие уставы не надо распечатывать на бумаге для представления контрагентам, в том числе и для целей регистрации».

Кроме того, в таких уставах не прописывается название компании, юридический адрес и виды деятельности. Налоговики подчеркивают, что вся персональная информация о каждой компании содержится только в Едином государственном реестре юридических лиц. Виртуальные уставы удобны и тем, что они не представляют собой громоздкие многостраничные документы. В них буквально на двух страницах прописаны условия, которым обязуется следовать ООО.

Например, типовой устав №1 гласит, что участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале одному или нескольким другим участникам, либо третьим лицам, но с согласия остальных участников. Выход участника из Общества в этом варианте устава не предусмотрен, а высшим органом Общества провозглашается общее собрание его участников.

ИА «Орелград»