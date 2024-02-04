Под Орлом школьников обеспечат бесплатными проездными

Право на льготный проезд гарантировали власти Ливенского района.

Администрация Ливенского района издала постановление «Об организации транспортного обеспечения обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений». Документ пришел на смену своему аналогу, принятому еще в 2013 году и морально устаревшему.

Постановление предоставляет право бесплатного проезда школьникам, проживающим и обучающимся в Ливенском районе и нуждающимся в перевозке до общеобразовательного учреждения и обратно. Руководителей школ местные власти уполномочили на заключение договоров на перевозку обучающихся с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Также школы получили полномочия на приобретение бесплатных проездных билетов у ОАО «Орелавтотранс» и дальнейшую их передачу обучающимся. Оплата расходов производится согласно заключенным договорам с перевозчиками, в соответствии с калькуляцией себестоимости работ по перевозке обучающихся за один учебный день, утвержденной перевозчиками, или согласно ежемесячным расчетам и договорам – с учетом расстояния, стоимости за один километр, количества дней посещения каждым учеником образовательного учреждения за отчетным период.

Также утвержден порядок предоставления бесплатных проездных билетов: за счет средств бюджета Ливенского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели. Родители или другие законные представители школьников должны подать директору школы заявление на выдачу проездного билета для пользования услугами пригородного автотранспорта на предстоящий учебный год в срок до 25 августа. Администрация общеобразовательного учреждения на основании полученных заявлений родителей составляет реестр обучающихся, нуждающихся в предоставлении бесплатного проездного билета.

Список затем направляется в районное управление образования, школы должны уложиться в срок до 27 августа. Управление образования до 30 августа должно составить сводный реестр, на основании которого из местного бюджета и будут выделять финансирование. Впрочем, право на бесплатный проездной предоставляется и тем школьникам, которые будут зачислены уже в ходе учебного года. В этом случае родителям также надо подать письменное заявление директору школы, чтобы вопрос был решен в индивидуальном порядке. Проездные билеты школы в соответствии с заключенными договорами с «Орелавтотрансом» будут выдавать родителям под роспись. Управление образования наделено правом контроля за целевым использованием средств, выделяемых из бюджета района на приобретение проездных для школьников.

ИА «Орелград»