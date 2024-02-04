Орловской школе насчитали крупную неустойку за продуктовые долги

Питание школьников обходится бюджету дороже, чем планировалось.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – Богородицкая средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района. Речь в иске шла о взыскании задолженности по договорам поставки и пени с ее дальнейшим начислением до тех пор, пока долг не будет погашен полностью. Этот судебный процесс в очередной раз показал, что организация питания школьников, порой, обходится казне гораздо дороже, чем должна обходиться. Происходит это из-за несвоевременных платежей, в результате чего на школы накладывают финансовые санкции.

В данном случае индивидуальный предприниматель изначально просил о взыскании с Богородицкой СОШ 931,6 тысячи рублей, из которых 761,5 тысячи рублей составляла сумма основного долга по договорам поставки продуктов питания. Оставшиеся 170,1 тысяч рублей – это пени за просрочку оплаты. Истец неоднократно уточнял исковые требования, поскольку школа в меру своих возможностей по частям погашала накопившийся долг за продукты. Но в результате сумма долга все равно вышла внушительной.

Изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что поставщик свои обязательства перед школой в 2023 году выполнил в полном объеме. Все продукты, указанные в договорах, были поставлены в полном объеме и в установленные сроки. Школа подписала все акты приемки, но вот расплатиться вовремя не смогла. Поясним, что школы получают бюджетное финансирование, и в этом вопросе напрямую зависят от расторопности и решений чиновников муниципального уровня. И хотя в ходе судебного разбирательства ответчик неоднократно производил погашение задолженности, на момент вынесения решения суда основной долг составлял 561,38 тысячи рублей.

Школа доказательств его оплаты суду не представила, возражений по предъявленным требованиям не заявила, поэтому исковые требования в данной части были удовлетворены в полном объеме. Кроме того, арбитраж постановил взыскать со школы неустойку в размере 204,15 тысячи рублей. Это та сумма, которую казна могла бы сохранить, если бы с поставщиком расплатились вовремя. А так получается, что пятую часть цены контракта составили штрафные санкции, по сути, эти деньги выброшены на ветер, хотя на них, вероятно, можно было бы приобрести немало продуктов для школьников.

ИА «Орелград»