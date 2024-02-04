Налоговые проверки принесли в казну 81 миллион рублей

Налоговики рассказали о контрольно-аналитической работе с налогоплательщиками.

Управление ФНС России по Орловской области озвучило результаты годовой контрольной и контрольно-аналитической работы с налоговой отчетностью плательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения. Как сообщается, основным итогом стали поступления в сумме около 81 миллиона рублей. В налоговой службе подчеркнули, что достигнутый результат на 74,2 процента превысил уровень 2022 года. Отмечают в ведомстве и то, что 87,5 процента от полученной суммы, или 70,9 миллиона рублей поступили в результате самостоятельного уточнения налоговых обязательств. Правда, плательщики делали это по требованиям и уведомлениям налогового органа.

Рост поступлений от добровольного уточнения плательщиками региона своих налоговых обязательств, а также представления уточненных деклараций в ведомстве объясняют эффективной работой налоговых органов. Она направлена, прежде всего, на информирование представителей бизнеса о результатах оценки налоговых рисков, говорят в УФНС, добавляя, что оценить собственные риски орловцы могут и самостоятельно, к примеру, в личном кабинете налогоплательщика.

«Напоминаем, что порядок проведения камеральной налоговой проверки установлен статьей 88 Налогового кодекса РФ, – говорят в Управлении ФНС. – Камеральная проверка начинается после того, как налогоплательщик представил в налоговый орган декларацию или расчет и проводится в течение трех месяцев со дня представления декларации в налоговый орган. Если в ходе камеральной проверки выявлены ошибки, расхождения или несоответствие сведений, налоговый орган направляет требования о представлении пояснений или внесения исправлений в налоговую декларацию».

Налоговики говорят, что пояснения к своей декларации плательщик вправе представить в письменном виде лично, почтовым отправлением либо по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи в течение 5 рабочих дней со дня получения требования. Внести изменения в декларацию можно, представив уточненный отчет. «При представлении ответа на требование или уточненной декларации камеральная налоговая проверка завершается без составления акта и привлечения плательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения», – заверили в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»