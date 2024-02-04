Виртуальный музей Орловского облсуда вышел на верховный уровень

Музей судебной системы Орловской области представлен на сайте ВС РФ.

Виртуальный музей Орловского областного суда вошел в экспозицию, которая была создана на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Специализированный раздел так и называется: «Виртуальные музеи судов Российской Федерации». Впрочем, совершить виртуальную экскурсию можно и на сайте Орловского облсуда. В видеоэкскурсии, созданной еще несколько лет назад, рассказывается об истории судебной системы Орловской области со времен Екатерины II до наших дней.

«Этот интерактивный ресурс позволяет детально осмотреть музейные экспонаты, среди которых имеются старинные книги, мебель, предметы одежды, документы, – сообщает Управление судебного департамента в Орловской области. – Многие из них имеют мемориальную ценность. В ходе экскурсии зрители смогут узнать о людях, стоявших у истоков становления и развития судебной системы региона, познакомятся с интересными документами и фактами, в том числе из биографий писателей-орловцев Ивана Тургенева, Николая Лескова и Афанасия Фета».

Кроме того, в музее экспонируется галерея картин – портретов председателей Орловского областного суда, начиная с момента его образования в 1937 году. Кстати, особое внимание в экспозиции музея уделено работе судов в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. В частности, посетители могут узнать о судебном процессе над предателем Родины, одном из наиболее рьяных пособников гитлеровцев, бывшем начальнике сыскного отделения полиции Орла Михаиле Букине, который по приговору суда был расстрелян.

«Музей в Орловском областном суде был создан в 2009 году с целью сделать судебную историю Орловщины более доступной, а правосудие – более открытым, а с помощью виртуального формата его сможет посетить любой желающий из любой точки России», – уточнили в Управлении судебного департамента. К слову, орловцы могут виртуально посетить музеи и судов других регионов, для этого достаточно зайти в вышеуказанный раздел «Виртуальные музеи судов РФ».

«Сориентироваться в виртуальном музейном пространстве можно при помощи интерактивной карты или выбрав из списка интересующий суд. В настоящий момент в разделе представлен перечень из почти 70 виртуальных (электронных) музеев, который в дальнейшем будет пополняться. Орловскую область в экспозиции представляет виртуальный музей Орловского областного суда», – резюмируют в Управлении судебного департамента.

ИА «Орелград»