Суд под Орлом защитил право граждан на питьевую воду

Коммунальщиков обязали наладить производственный контроль качества воды.

Право населения на питьевую воду надлежащего качества защитил Глазуновский районный суд Орловской области. Как сообщили в пресс-службе суда, районный прокурор подал иск в интересах неопределенного круга лиц. До этого прокуратура провела проверку исполнения действующего законодательства при осуществлении питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций на территории поселка Глазуновка.

Она показала, что гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории этого райцентра с августа 2023 года является МКП «Эконом-Сервис». Предприятие осуществляет добычу питьевых подземных вод за счет эксплуатации разведочно-эксплуатационных скважин и центрального водопровода. Водой для питьевых и хозяйственно-бытовых целей оно снабжает население и организации Глазуновки, в том числе учреждения образования, здравоохранения и др.

По мнению прокуратуры, в нарушение действующего законодательства МКП «Эконом-сервис» не разработало программу производственного контроля качества поставляемой питьевой воды, не согласовало ее в установленном порядке. Соответственно, производственный контроль качества и безопасности питьевой воды централизованных источников водоснабжения не проводится, что создает неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в указанном населенном пункте.

Изучив представленные доказательства, суд согласился с выводами прокуратуры и удовлетворил гражданский иск. Он обязал МКП «Эконом-Сервис» в течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу разработать вышеуказанную программу и в соответствии с ней обеспечить проведение производственного контроля качества и безопасности питьевой воды из централизованных источников питьевого водоснабжения населения, расположенных на территории поселка Глазуновка. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»