Почти 40 тысяч орловцев подписались на рассылку о долгах

Услуга от налоговой службы продолжает набирать популярность.

Все больше жителей Орловской области выражают желание быть в курсе своих долгов по налоговым платежам и иным сборам. Об этом свидетельствуют данные регионального Управления ФНС России. Напомним, что это ведомство предоставляет услугу оперативного информирования должников. Она не навязывается гражданам: желающим получать такие сообщения необходимо дать на это свое согласие. По статистике регионального управления налоговой службы, по состоянию на 1 января 2024 года уже более 38,5 тысячи орловцев получают информацию о задолженности по электронной почте или смс-сообщениями.

В Управлении ФНС подчеркивают, что данная услуга уже принесла ощутимый результат: количество должников по налогам и сборам в регионе сократилось на 30 процентов. А сама услуга явно набирает популярность. По сравнению с 2022 году количество ее подписчиков в Орловской области увеличилось в два раза. Сервис не предусматривает возможности онлайн-погашения долгов, но должник может воспользоваться другими ведомственными сервисами. Например, оперативно в режиме онлайн погасить задолженность можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или сервис «Уплата налогов и пошлин», а также в отделениях банков и через платежные терминалы.

«Для того чтобы подписаться на рассылку от налогового органа, плательщику нужно дать свое согласие, заполнив документ установленного образца, – рассказывают в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Сделать это можно при личном обращении в налоговый орган или МФЦ, через представителя, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи. Информирование о задолженности в форме смс-сообщения осуществляется один раз в квартал только с короткого номера «Nalog.ru» с текстом: «Налоговая задолженность с указанием суммы руб.». Кроме того, в СМС-сообщении указывается ссылка для перехода на страницу сайта ФНС, где можно получить более подробную информацию».

ИА «Орелград»