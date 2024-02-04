Под Орлом школьных сторожей направят к психиатру

Обследование работников школы будет проведено по решению суда.

Хотынецкий районный суд обязал одну из местных школ обеспечить прохождение работниками психиатрического освидетельствования врачебной комиссией. С деталями процесса ознакомила пресс-служба суда. Иск был подан Хотынецким межрайонным прокурором. Ранее надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства об образовании и здравоохранении. Одна из норм гласит, что медицинскому освидетельствованию подлежат не только педагогические работники и учителя, но и работники пищеблока и рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Однако, как показала прокурорская проверка, эти требования исполняются не везде, в частности, в проверенной школе, название которой в суде по понятным причинам не стали приводить, указанные ваше работники психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией не проходили. У школы была возможность избежать судебного разбирательства. Дело в том, что по результатам своей проверки прокуратура внесла в адрес образовательного учреждения представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

«Однако заведующий хозяйством, подсобный рабочий, уборщик и три сторожа, являющиеся работниками школы, не прошли психиатрическое освидетельствование, – следует из информации пресс-службы Хотынецкого районного суда. – В судебное заседание представитель ответчика не явился».

Несмотря на это, иск был удовлетворен. Суд обязал образовательное учреждение обеспечить прохождение педагогическими работниками и работниками, осуществляющими присмотр и уход за детьми, психиатрического освидетельствования врачебной комиссией. Осмотр должен быть проведен медицинской организацией, уполномоченной департаментом здравоохранения Орловской области. Иными словами, обследовать работников должны медики из государственного учреждения здравоохранения. Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу, при желании школа может обжаловать его в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»