В Орле обсудили легализацию общепита

Налоговики провели семинар в рамках реализации проекта «Общественное питание».

Как сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, сотрудники ведомства провели семинар в рамках реализации проекта «Общественное питание». Он касался вопросов соблюдения обязательных требований Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ». Указанный выше проект является отраслевым. Его основная цель – легализация сферы услуг общественного питания. Кроме того, проект нацелен на создание равных конкурентных условий ведения бизнеса и защиту прав потребителей при оказании услуги общественного питания.

Как пояснили в УФНС, при оказании услуг общественного питания клиент, бывает, вносит предоплату или аванс за совершенный заказ. В качестве примера в ведомстве привели организацию банкета в ресторане или кафе, когда зал бронируется заранее на определенную дату, оговаривается количество гостей и меню. Ресторан в этом случае требует предоплату, чтобы не работать зря. В таком случае, говорят налоговики, клиенту должны выдать два кассовых чека: первый при внесении предоплаты, а второй – при окончательном расчете за товар или услугу после проведения банкета.

«Выдача клиенту вместо кассового чека договора или иного рукописного документа, подтверждающего внесение предоплаты, недопустимо, должен быть сформирован только кассовый чек с QR-кодом внизу», – пояснил начальник оперативного отдела УФНС России по Орловской области Андрей Карпачев. Добавим, что на семинаре представителям общепита не только рассказали о применении контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями, но и напомнили об административной ответственности за ее неприменение, а также дали разъяснения по типовым нарушениям обязательных требований.

К слову, по данным Орелстата, за одиннадцать месяцев 2023 года оборот общественного питания в Орловской области (с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей) составил 5,3 миллиарда рублей, или 114,2 процента в сопоставимых ценах к уровню января-ноября предыдущего года.

ИА «Орелград»