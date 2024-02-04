Под Орлом виновник ДТП пожаловался на сотрудника ГИБДД в суд

Случай произошёл в Верховье.

В Орловской области Верховский районный суд рассмотрел жалобу местного жителя на постановление инспектора ОГИБДД ОМВД России по Верховскому району. Оно было вынесено еще в середине декабря 2023 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.15 КоАП РФ. Как пояснили в пресс-службе суда, административное дело было заведено по мотивам аварии. Как следует из материалов дела, 14 декабря около 10 часов утра на автодороге «Ливны – Русский-Брод – Верховье» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «УАЗ Патриот» и «Лада Гранта».

В результате оба транспортных средства получили механические повреждения. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Они составили схему аварии протокол. В результате виновником ДТП был признан водитель «УАЗа», который инспектором ОГИБДД был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения по указанной выше статье. Водителя наказали штрафом в размере 1500 рублей. Однако он с этим не согласился. В своей жалобе гражданин уверял, что виновником ДТП был вовсе не он, следовательно, постановление инспектора следует признать недействительным.

Однако при рассмотрении жалобы суд решил, что действия водителя были законно и справедливо квалифицированы по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. А вина водителя в совершении административного правонарушения, по мнению суда, подтверждается рапортом о дорожно-транспортном происшествии, сведениями об участниках ДТП с указанием механических повреждений у транспортных средств, объяснениями обоих водителей и схемой места дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, в качестве доказательства законности действий инспектора суд счел протокол об административном правонарушении и то самое постановление о привлечении к административной ответственности, которое как раз и пытался оспорить водитель. Словом, суд в удовлетворении жалобы отказал, посчитав, что административное наказание назначено законно, справедливо и в пределах санкций, предусмотренных статей 12.15 КоАП РФ.

«Таким образом, суд пришел к выводу об оставлении жалобы на постановление инспектора ОГИБДД о привлечении к административной ответственности без удовлетворения, указав, что довод заявителя об отсутствии его вины в дорожно-транспортном происшествии не нашел своего подтверждения в ходе рассмотрения жалобы и не был опровергнут представленными материалами», – подытожили в пресс-службе суда.

ИА «Орелград»