Орел и Ливны помогут нуждающимся за счет резервного фонда

Власти двух городов скорректировали расходы на непредвиденный случай.

Мэр Юрий Парахин издал постановление «Об установлении размера единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, производимой за счет средств резервного фонда администрации города Орла». В 2024 году размер такой помощи будет составлять 10 тысяч рублей. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя мэра города Орла. Также Юрий Парахин установил на 2024 год размер денежной выплаты во исполнение постановления Орловского горсовета «О дополнительных социальных гарантиях гражданам, предоставляемых за счет средств местного бюджета» – 3000 рублей.

Изменения в порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда внесла и администрации города Ливны. Прежде всего, на материальную помощь из местной казны теперь могут рассчитывать не только граждане РФ, но и иностранцы. Кроме того, со 100 до 150 тысяч рублей увеличен максимальный размер материальной помощи гражданам города Ливны, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе повлекших повреждение, разрушение либо утрату жилого помещения.

Отметим, что каждый муниципалитет самостоятельно устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда, а также его годовой размер. Последний вносится в муниципальный бюджет. Размер резервного фонда утверждается решением местного парламента. Как правило, он не может превышать 3 процентов общего объема расходов бюджета. Резервный фонд необходим для финансового обеспечения непредвиденных расходов.

Так, его средства разрешено направлять на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для ликвидации последствий террористических актов. Документом предусмотрено финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, приобретение материальных ресурсов (доставка и кратковременное хранение) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан, развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан и др. В предыдущие два года многие муниципалитеты добавили в список непредвиденных расходов выплаты, связанные с участниками СВО.

ИА «Орелград»